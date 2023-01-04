Чиста купівля валюти населенням перевищила $460 мільйонів за місяць, – НБУ

Обсяги купівлі населенням України валюти у грудні 2022 року перевищили обсяги її продажу на $463,7 млн у порівнянні з $390,6 млн у листопаді, $373,3 млн у жовтні, $202,5 млн у вересні.

Про це йдеться в даних Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, "чиста" покупка у грудні сформована майже порівну на готівковому та безготівковому ринках, тоді як раніше вона формувалася переважно на готівковому ринку.

Підвищення Нацбанком наприкінці вересня минулого року ліміту купівлі фізособами безготівкової валюти з 50 тис. грн. до 100 тис. грн на місяць під розміщення її на депозиті мінімум на три місяці продовжило стимулювати такі операції: у грудні обсяг купівлі безготівкової валюти зріс до $450,5 млн з $362,2 млн у листопаді, $323,9 млн – у жовтні, $200,2 млн – у вересні.

Обсяг продажу населенням безготівкової валюти минулого місяця також трохи збільшився – до $220,2 млн із $211,1 млн у листопаді, $178,6 млн – у жовтні, проте вже четвертий місяць поспіль з початку війни він менший за обсяг купівлі та розрив між ними зростає .

Що стосується готівкової валюти, то її купівля та продаж порівняно з листопадом зросли практично однаково й незначно: купівля – з $1,37 млрд до $1,43 млрд, тоді як продаж – з $1,13 млрд до $1,19 млрд.

Відповідно до цих даних НБУ, оборот на офіційному готівковому валютному ринку у грудні цього року, як і в листопаді, становив близько 62% від обороту в аналогічні довоєнні місяці 2021 року, тоді як у перші місяці війни після повної заборони він становив менше ніж 5% .

Обсяги операцій із безготівковою валютою у грудні 2022 року зросли до 64% від довоєнного рівня порівняно з 56% у листопаді.

Загалом за 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, у тому числі готівкової валюти було куплено на $1,01 млрд більше, ніж продано.

На готівковому ринку курс долара наразі становить близько 40,65 грн/$1 за встановленого Нацбанком офіційного курсу з 21 липня 36,57 грн/$1. Долар котируються приблизно на 0,5 грн дорожче, ніж місяць тому.