Нацбанк не зміг відсудити готель "Салют" у центрі Києва за борги збанкрутілого банку Жеваго

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, який задовольнив позов Національного банку України про звернення стягнення на передану в іпотеку НБУ будівлю готелю "Салют" шляхом її продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження.

Відповідне рішення Північний апеляційний госпсуд ухвалив 30 листопада минулого року, задовольнивши апеляційну скаргу ПрАТ "Салют", повідомляє Finbalance.

Північний апеляційний госпсуд констатував, що у червні 2020 року суд вже визнав кредиторські вимоги НБУ до ПрАТ "Готель "Салют" у розмірі 4,2 млрд грн, що забезпечені заставою майна боржника.

З огляду на це, суд апеляційної інстанції вирішив, що "підстави для звернення стягнення на майно боржника шляхом продажу на прилюдних торгах в межах виконавчого провадження... відсутні".

При цьому Північний апеляційний госпсуд відхилив аргументи НБУ про те, що визнання заявлених ним кредиторських вимог у справі про банкрутство ПрАТ "Готель "Салют" не відновлює порушені права Нацбанку, а продаж заставного майна не впливає на хід процедури банкрутства ПрАТ "Готель "Салют".

Готель "Салют", як і банк "Фінанси та кредит", пов`язували з Костянтином Жеваго.

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Як повідомлялося, 25 жовтня минулого року Госпсуд Києва дозволив Нацбанку продаж будівлі готелю "Салют", переданої в іпотеку НБУ за кредитами рефінансування, виданими банку "Фінанси та кредит" ще у 2008 році. Йдеться про нежитлову будівлю готелю загальною площею 12 255 кв. м, яка розташована у Києві по вул. Мазепи Івана, 11-Б і належать ПрАТ "Готель "Салют". Заставна вартість нерухомого майна – 480,87 млн грн (відповідно до договору іпотеки).

Нагадаємо, 28 грудня минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.