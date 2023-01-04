Газова компанія Новинського може втратити родовища в Україні через санкції РНБО

Зареєстрована у Великій Британії нафтогазова компанія Enwell Energy pls, що входить до групи Smart Energy Вадима Новинського, припускає втрату ліцензій на видобуток вуглеводнів в Україні через запроваджені проти її власника санкції, а також ухвалення в Україні відповідного законодавства.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі (LSE), передає Інтерфакс-Україна.

"Нове законодавство включає положення про те, що якщо кінцевий бенефіціарний власник ліцензії на видобуток корисних копалин чи вуглеводнів стає об'єктом санкцій в Україні, то українські державні органи можуть призупинити чи відкликати цю ліцензію", – зауважує компанія.

У зв'язку із запровадженням українською владою санкцій щодо Вадима Новинського, який опосередковано володіє великим пакетом акцій Enwell Energy компанія вивчає питання, чи може це рішення торкнутися її ліцензій на видобуток вуглеводнів.

"Компанія переглядає нове законодавство та консультується зі своїми зовнішніми юридичними та іншими консультантами щодо точної інтерпретації нового закону, щоб дозволити компанії оцінити будь-які необхідні дії", – зазначають у Enwell Energy.

Водночас компанія зауважує, що наразі продовжує вести виробничу діяльність у рамках отриманих ліцензій у звичайному режимі.

Акції компанії після цього оголошення подешевшали на 25,7% – до 12,05 з 16,23 пенсів за штуку. При цьому 2 грудня, коли РНБО оголосила про санкції проти Новинського, одна акція Enwell Energy коштувала 25,2 пенсів.

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Як повідомлялося, 2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.

24 грудня президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 1 грудня 2022 року закон №2805-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері користування надрами". Закон набирає чинності через три місяці з дня його оприлюднення.

Відповідно до одного із положень закону, українські державні органи можуть призупинити або відкликати ліцензію на видобуток вуглеводнів у компанії, кінцевий бенефіціарний власник якої став об'єктом санкцій у країні.