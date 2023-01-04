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В Україні тимчасово окуповано більше 20% орних земель, – Мінагрополітики

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земля

Тимчасово окупованими залишаються понад 20% орних земель України.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Зараз десь понад 20% орних земель знаходяться не під контролем України – це землі під окупацією", – повідомив Сольський.

Він додав, що окупованими залишаються землі, на яких переважно сіяли озиму пшеницю та кукурудзу, а також соняшник. Міністр підкреслив, що саме ці землі є найбільш замінованими.

Раніше повідомлялося, що Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) планує допомогти сільським господарствам "сірих" зон у знищенні вибухових об’єктів.

Автор: Галина Ялівець
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