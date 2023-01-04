Попит на електромобілі в Україні зріс за рік у півтора раза

Упродовж 2022 року у сервісних центрах МВС був зареєстрований 13 321 електрокар, що на 56% більше порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що у 2021 році була зареєстрована 8 541 така автівка. Загальна кількість електромобілів, зареєстрованих в Україні, становить 46 830.

У МВС нагадали,власники електрокарів в Україні за бажанням можуть закріплювати при реєстрації авто "зелені" номерні знаки. Вони містять літери латинського алфавіту та цифри.