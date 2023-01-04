Три чверті українців підготувалися до проблем із опаленням узимку, – соцопитування
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Станом на кінець грудня більшість українців – 74% – стверджували, що їх домогосподарство скоріше або повністю готове до можливих проблем з опаленням узимку.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Зазначається, що у вересні 70% громадянказали, що їх будинкиготові до можливих проблем з опаленням, хоча з них лише 24% вважали себе повністю готовими, у той час як 47% закінчували підготовку.
Наразі повністю готовими до перебоїв з опаленням вважають 34%. При цьому приготування ще здійснюють 40% респондентів.
Частка респондентів, які у вересні вважали свої родини неготовими, становила 24%, у грудні – 21%.
У регіональному вимірі частка "повністю готових" знижується із 43% на заході країни до 26% на сході (хоча навіть у східному регіоні 68% вважають себе сумарно скоріше або повністю готовими).
За типом населеного пункту частка знижується з 48% серед жителів сіл до 22% серед жителів великих міст.
За рівнем достатку родини серед найбільш заможних респондентів 38% вважають себе "повністю готовими", і цей показник знижується до 19% серед найменш заможних українців.
Окремо зазначається, що серед внутрішньо переміщених осіб 26% є "повністю готовими" проти 35% серед респондентів, які не є ВПО.
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