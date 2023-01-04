БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3024 відвідувача онлайн
Новини Нерухомість
418 0
нерухомість (459) Федоров Михайло (173) Дія (457)

Портал "Дія" відновив видачу довідок про право власності на нерухомість

Новини БізнесЦензор Нерухомість

недвижимость,квартира

На порталі "Дія" відновлено можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав, яка підтверджує право власності на нерухоме майно.

Про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Повернули на портал "Дія" довідку з Державного реєстру речових прав. Вона підтверджує, що ви – власник нерухомості. До повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувалося близько 1 млн українців", – написав Федоров.

Він нагадав, що після 24 лютого реєстр прав на нерухомість призупинив роботу з міркувань безпеки, її було відновлено у травні.

"За цей час ми покращили послугу. Тепер отримати довідку можна всього за 5 секунд", – запевнив Федоров.

Він зауважив, що довідка про право власності на нерухомість, серед іншого, знадобиться для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного російськими окупантами майна.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 