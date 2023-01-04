Портал "Дія" відновив видачу довідок про право власності на нерухомість

На порталі "Дія" відновлено можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав, яка підтверджує право власності на нерухоме майно.

Про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Повернули на портал "Дія" довідку з Державного реєстру речових прав. Вона підтверджує, що ви – власник нерухомості. До повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувалося близько 1 млн українців", – написав Федоров.

Він нагадав, що після 24 лютого реєстр прав на нерухомість призупинив роботу з міркувань безпеки, її було відновлено у травні.

"За цей час ми покращили послугу. Тепер отримати довідку можна всього за 5 секунд", – запевнив Федоров.

Він зауважив, що довідка про право власності на нерухомість, серед іншого, знадобиться для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного російськими окупантами майна.