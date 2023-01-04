Дунайське пароплавство виграло тендер одного з найбільших металургійних виробників Європи

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) виграло тендер HBIS Serbia, одного з найбільших європейських металургійних виробників, на перевезення понад 500 тис. тонн вантажу компанії, повідомив генеральний директор компанії Дмитро Москаленко.

Про це повідомляє пресслужба української компанії.

Зазначається, що цей контракт забезпечує флот УДП стабільною роботою протягом всього року.

Тендер проводився серед провідних судноплавних компаній Дунаю.

"Ми провели значну роботу і переконали партнерів прийняти вигідні для УДП умови. Нам пішли на зустріч, адже завдяки змінам, реалізованим в пароплавстві, нас сприймають як стабільного та надійного партнера, якому довіряють. Наші партнери також не виключають можливості збільшення обсягів перевезень", – зазначив гендиректор компанії Дмитро Москаленко.

Компанія HBIS Serbia входить до складу корпорації HBIS GROUP і відомі в південно-східній Європі виробництвом сталі, гарячого та холодного прокату та білого листа. Проєктна виробнича потужність заводу – 2,2 млн тонн готової продукції на рік.