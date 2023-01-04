Експорт українських товарів впав через війну на 35% – до $44 мільярдів

У 2022 році в умовах війни український бізнес експортував товарів на $44,1 млрд і вагою 99,8 млн тонн.

Про це заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка повідомив у Facebook.

За його словами, у звичайних умовах показники торгівлі могли би видатись катастрофічними, адже вартість експорту на 35% менша, ніж в 2021. А фізичні обсяги скоротилися на 38,4%.

"Тим не менш в умовах війни це подвиг: вивезти в умовах блокади портів і постійних атак на інфраструктуру майже 100 млн тон продукції (з яких 16,3 млн тон через зерновий коридор). Це перший рік коли обсяг експорту і логістика вийшли на перший план", – наголосив Качка.

Серед товарів лідером по грошах (і по обсягу) є кукурудза. Експорт склав 24,99 млн тонн, вартістю $5,94 млрд. І це на 1% більше, ніж у 2021 році.

На другому місці – соняшникова олія соняшникова –$5,46 млрд. Скорочення у порівнянні з 2021 роком у грошах -14,4%, а в обсягах -16,3% (4,29 млн тон).

"У топ-10 пробилося насіння соняшнику. Ми експортували його 2,7 млн тон вартістю 1,255 млрд дол. Це в 33 (тридцять три) рази більше, ніж минулого року. Це той обсяг, який не змогли переробити олійноекстракційні заводи. Сподіваюсь що 2023 року ми матимемо зворотній перетік, коли експорт насіння зменшиться і пропорційно збільшиться експорт олії", – зауважив торгпред.

Залізної руди експортували 3,9 млн тонн на суму $2,9 млрд (-45,9% в обсягах і -57,8% у вартості), пшениці – 11,2 млн тоннна$2,6 млрд (-44,1% та -44,7%), ріпаку – 3,12 млн тоннна $1,54 млрд (+17% та -8,6%).

Один з традиційних лідерів промислового експорту – проводи ізольовані – заробив $1,32 млрд, що на 16,4% менше, ніж у 2021 році.

"Наступні в рейтингу – напівфабрикати зі сталі і гарячекатаний прокат – висвітлюють всю трагедію української металургії. Падіння в обсягах за рік -72%. Загальний обсяг ексопрту напівфабрикатів 1,9 млн тонн вартістю 1,1 млрд, а гарячекатаного прокату 1,3 млн тонн вартістю 1 млрд доларів. Але ще яскравіше порівняти січень і грудень. У січні 404 тисячі тонн, у грудні – 31 тисяча тонн", – зазначив Качка.

Географічно 63% експорту припало на ЄС ($27,9 млрд). Серед держав-членів ЄС найбільше експорт спрямовувався до Польщі ($6,6 млрд), Румунії ($3,8 млрд), Угорщини ($2,27 млрд), Німеччини ($2,23 млрд), Італії ($1,5 млрд) та Іспанії ($1,5 млрд).

Поза межами ЄС найбільшим ринком експорту стала Туреччина ($2,9 млрд), яка випередила Китай ($2,46 млрд). Але при цьому експорт до Туреччини в межах проку скоротився на 29%, а до Китаю – на 69%.

Імпорт в обсягах скоротився майже вдвічі (-48,1%), але вартісно лише на 19,6%. У 2021 році ми ввезли 35 млн тонн продукції вартістю $58 млрд.

Із 99,8 млн тонн морським транспортом було експортовано 53,8 млн тонн. Це на 55% менше, ніж минулого року.

Залізничним транспортом було вивезено 33,7 млн тонн, ще 12 млн тонн було вивезено автомобільним транспортом.