На Буковині приватна клініка привласнила мільйони гривень від Національної служби здоров’я

Правоохоронці викрили керівника приватної клініки, його дружину – ФОП та ще трьох співробітників медустанови, які налагодили механізм заволодіння бюджетними коштами, одержаними від держави як відшкодування за надання послуг населенню.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що упродовж 2022 року лікарі вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві відомості про послуги, які насправді заклад не надавав.

"Із проведених понад 1000 допитів "пацієнтів", встановлено, що основна їх частина послуг не отримувала, а держава безпідставно виділила медзакладу за ці послуги понад 8 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Незаконно отримані кошти представники медустанови легалізували шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури п’яти особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.