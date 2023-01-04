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Новини Влада
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аукціон (1207) Prozorro (1507) Свириденко (81)

У Мінекономіки пояснили рішення про відмову від аукціонів на тендерах Prozorro

Новини БізнесЦензор Влада

свириденко,юлія

Збої в електропостачанні впливають на проведення аукціонів на майданчику Prozorro. Через це уряд вирішив тимчасово змінити правила електронних торгів, але самі торги не скасовували.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Вона наголосила, що уряд не скасував Prozorro, було змінено правила електронних торгів: виграє той, хто дасть найменшу ціну під час надання першої пропозиції.

"Ми пішли на цей крок на прохання учасників: адже на подання першої пропозиції у них є 7 днів, а для ставки на пониження в аукціоні – 2-3 хвилини. І через блекаут підприємці часто не можуть брати подальшу участь у торгах", – пояснила урядовиця.

За даними Мінекономіки, з 14 по 20 грудня 306 успішних торгів на Prozorro із 347-ми були завершені з одним учасником. Тобто майже 90% за цей період склав відсоток проведених з одним учасником торгів.

За словами міністерки, відповідне рішення ухвалене тимчасово – на 6 місяців. Ці зміни у процедурі закупівель можуть бути переглянуті, як тільки ситуація з електрикою стабілізується.

Водночас, вона додала, що відповідно до Директиви 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі, застосування аукціону під час проведення процедур закупівель не є обов’язковим.

"Також, згідно рекомендацій Світового Банку, Prozorro вже почала реалізацію механізму, коли замовник при оголошенні тендеру визначає, чи потрібен йому аукціон під час відкритих торгів", – наголосила Свириденко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів тимчасово змінив правила проведення торгів. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+14
Диви, як пісю до носа підтягли! Блекаут винний! Спробуйте, для початку, час для пониження ставок збільшити з 2-3 хвилин до кількох годин. А так, це просто повернення до колишніх мутних схем під приводом "война, а шо ви хотели"
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04.01.2023 13:38
+9


Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

·

3 ч

То есть отменить работу с кассовым аппаратом для ФОПа из за отключения света нельзя , а разрешить чиновникам вороват в обход прозоро по той же причине можно , как однако все не однозначно .
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04.01.2023 17:05
+6
Скажіть, будь ласка, як правильно писати у цьому випадку: 1. Щоб ви здохли, свора пацюків!, чи 2. Не розхитуйте, війна все спише!
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04.01.2023 15:28
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ага! ...а тот интерлинк, что нам подарил Илон Маск мы с3.14-ли...больше он не даёт...

и теперь у нас перебои с интернетом, чтобы - за неимением интерлинка - мутно безпрозорро 3.14ть всё остальное.
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04.01.2023 13:27 Відповісти
Диви, як пісю до носа підтягли! Блекаут винний! Спробуйте, для початку, час для пониження ставок збільшити з 2-3 хвилин до кількох годин. А так, це просто повернення до колишніх мутних схем під приводом "война, а шо ви хотели"
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04.01.2023 13:38 Відповісти
Цей Прозоро, ще з 2015-го банальна корупційна схема, яка не має жодного відношення до ринку та прозорості. Був там, прізвище на Н (всяке лайно не пам'ятаю), ось він десь за рік майже мільярд гривен на цьому клав у кишеню.
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04.01.2023 19:26 Відповісти
Досвід показує, що редукціони - це найбільш дієвий спосіб, щоб отримати найвигіднішу ціну. Коли мова йде про дрібну закупівлю, то нові правила мабуть мають сенс, оскільки дійсно багато підприємців стикнулися з проблемою відсутності Інтернет. Але якщо мова йде про проекти більше 50К доларів, то в них приймають участь великі компанії, для яких Starlink за 40К грн + 75 доларів місячної абонплати цілком доступно. Але ж кого з чиновників турбує економія державних коштів. Це ж не свої.
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04.01.2023 14:51 Відповісти
Налогові накладні тепер теж можна не реєструвати ?
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04.01.2023 14:57 Відповісти
Скажіть, будь ласка, як правильно писати у цьому випадку: 1. Щоб ви здохли, свора пацюків!, чи 2. Не розхитуйте, війна все спише!
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04.01.2023 15:28 Відповісти


Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

·

3 ч

То есть отменить работу с кассовым аппаратом для ФОПа из за отключения света нельзя , а разрешить чиновникам вороват в обход прозоро по той же причине можно , как однако все не однозначно .
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04.01.2023 17:05 Відповісти
Ося Саідівна

@ser_373

·

5 ч

"Виключення електрики не давало можливості встигнути в 15 хвилин по аукціону", боже, який звиздьож, хочу побачити офіс, в умовах вирубання світла, де немає ноуту, і елементарного модему з поверому, які витримають 15 хвилин
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04.01.2023 17:20 Відповісти


Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

6 мин

NashiGroshi Всьо буде Укравтодор Люди Кубракова ніяк не хочуть позбавлятись поганих звичок Укравтодор написав проект постанови КМУ Де хоче повністю позбавити учасників ринку будь-якої можливості оскаржити його дискримінаційні заточки в АМК
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04.01.2023 17:32 Відповісти
Зрозуміло, всі контракти віддаються під ковдрами шльондрам зеленої мерзоти. Бидлхамія, татаров з юзиком та колею котлетою ще не нажерлися.
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04.01.2023 18:14 Відповісти
Скільки років придурку ?

- спробуйте чи озвучити чи написати це питання у Гуглі. Я написав - сиджу і пишаюся☝
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04.01.2023 20:21 Відповісти
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05.01.2023 00:10 Відповісти
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05.01.2023 09:52 Відповісти
Шо вернулись до Украини до корита за баблом,вас стрелять и вешать будут
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04.01.2023 22:39 Відповісти
Шо вернулись до Украини до корита за баблом,вас стрелять и вешать будут
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04.01.2023 22:47 Відповісти
Запам'ятайте її рило.

На нього чекає кувалда та перетворення в фарш за корупцію та дію в інтересах противника.
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04.01.2023 22:56 Відповісти
Взагалі навіть якщо відкинути емоції ситуація хренова.

Ми цей рік житимемо виключно за рахунок партнерів. А у нас і так бюджет з не дуже розумними витратами типу "на дороги"... І якщо партнери побачать що гроші розкрадають то більше не дадуть, і придумають в кращому випадку якісь прямі виплати населенню в гіршому взагалі пошлють та скажуть що воювати можна і без пенсій та економіки, бо снаряди і техніку вони і так дають.

А вони точно побачать якщо будуть красти що гроші які вони дають пилять бо не проводяться аукціони, а проводиться рулетка де тому хто занесе скажуть найнижчу ціну і він зможе поставити на пару гривень менше та в такий спосіб без аукціону стати переможцем тендеру.
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05.01.2023 04:48 Відповісти
Єрмачня потроху і сюди всовує свої брудні лапи. Ці люди цинічні, кому війна, а кому гроші деребанити. Вони ж бюджет сприймають як засіб особистого збагачення.
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05.01.2023 07:45 Відповісти
Вона наголосила, що уряд не скасував Prozorro, було змінено правила електронних торгів: виграє той, хто дасть найменшу ціну під час надання першої пропозиції. ==========а тепер вони приймають закон, що ціну можна збільшувати після виграшу.
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05.01.2023 10:12 Відповісти
 
 