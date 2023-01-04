У Мінекономіки пояснили рішення про відмову від аукціонів на тендерах Prozorro
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Збої в електропостачанні впливають на проведення аукціонів на майданчику Prozorro. Через це уряд вирішив тимчасово змінити правила електронних торгів, але самі торги не скасовували.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.
Вона наголосила, що уряд не скасував Prozorro, було змінено правила електронних торгів: виграє той, хто дасть найменшу ціну під час надання першої пропозиції.
"Ми пішли на цей крок на прохання учасників: адже на подання першої пропозиції у них є 7 днів, а для ставки на пониження в аукціоні – 2-3 хвилини. І через блекаут підприємці часто не можуть брати подальшу участь у торгах", – пояснила урядовиця.
За даними Мінекономіки, з 14 по 20 грудня 306 успішних торгів на Prozorro із 347-ми були завершені з одним учасником. Тобто майже 90% за цей період склав відсоток проведених з одним учасником торгів.
За словами міністерки, відповідне рішення ухвалене тимчасово – на 6 місяців. Ці зміни у процедурі закупівель можуть бути переглянуті, як тільки ситуація з електрикою стабілізується.
Водночас, вона додала, що відповідно до Директиви 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі, застосування аукціону під час проведення процедур закупівель не є обов’язковим.
"Також, згідно рекомендацій Світового Банку, Prozorro вже почала реалізацію механізму, коли замовник при оголошенні тендеру визначає, чи потрібен йому аукціон під час відкритих торгів", – наголосила Свириденко.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів тимчасово змінив правила проведення торгів.
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и теперь у нас перебои с интернетом, чтобы - за неимением интерлинка - мутно безпрозорро 3.14ть всё остальное.
Дядя Анкл
@Vjt3M71hyLgqUCg
·
3 ч
То есть отменить работу с кассовым аппаратом для ФОПа из за отключения света нельзя , а разрешить чиновникам вороват в обход прозоро по той же причине можно , как однако все не однозначно .
@ser_373
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5 ч
"Виключення електрики не давало можливості встигнути в 15 хвилин по аукціону", боже, який звиздьож, хочу побачити офіс, в умовах вирубання світла, де немає ноуту, і елементарного модему з поверому, які витримають 15 хвилин
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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6 мин
NashiGroshi Всьо буде Укравтодор Люди Кубракова ніяк не хочуть позбавлятись поганих звичок Укравтодор написав проект постанови КМУ Де хоче повністю позбавити учасників ринку будь-якої можливості оскаржити його дискримінаційні заточки в АМК
- спробуйте чи озвучити чи написати це питання у Гуглі. Я написав - сиджу і пишаюся☝
На нього чекає кувалда та перетворення в фарш за корупцію та дію в інтересах противника.
Ми цей рік житимемо виключно за рахунок партнерів. А у нас і так бюджет з не дуже розумними витратами типу "на дороги"... І якщо партнери побачать що гроші розкрадають то більше не дадуть, і придумають в кращому випадку якісь прямі виплати населенню в гіршому взагалі пошлють та скажуть що воювати можна і без пенсій та економіки, бо снаряди і техніку вони і так дають.
А вони точно побачать якщо будуть красти що гроші які вони дають пилять бо не проводяться аукціони, а проводиться рулетка де тому хто занесе скажуть найнижчу ціну і він зможе поставити на пару гривень менше та в такий спосіб без аукціону стати переможцем тендеру.