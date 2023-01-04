У Мінекономіки пояснили рішення про відмову від аукціонів на тендерах Prozorro

Збої в електропостачанні впливають на проведення аукціонів на майданчику Prozorro. Через це уряд вирішив тимчасово змінити правила електронних торгів, але самі торги не скасовували.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Вона наголосила, що уряд не скасував Prozorro, було змінено правила електронних торгів: виграє той, хто дасть найменшу ціну під час надання першої пропозиції.

"Ми пішли на цей крок на прохання учасників: адже на подання першої пропозиції у них є 7 днів, а для ставки на пониження в аукціоні – 2-3 хвилини. І через блекаут підприємці часто не можуть брати подальшу участь у торгах", – пояснила урядовиця.

За даними Мінекономіки, з 14 по 20 грудня 306 успішних торгів на Prozorro із 347-ми були завершені з одним учасником. Тобто майже 90% за цей період склав відсоток проведених з одним учасником торгів.

За словами міністерки, відповідне рішення ухвалене тимчасово – на 6 місяців. Ці зміни у процедурі закупівель можуть бути переглянуті, як тільки ситуація з електрикою стабілізується.

Водночас, вона додала, що відповідно до Директиви 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі, застосування аукціону під час проведення процедур закупівель не є обов’язковим.

"Також, згідно рекомендацій Світового Банку, Prozorro вже почала реалізацію механізму, коли замовник при оголошенні тендеру визначає, чи потрібен йому аукціон під час відкритих торгів", – наголосила Свириденко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів тимчасово змінив правила проведення торгів.