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Новини Енергетика
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газ (7456) Європа (553) ціни (2959)

План Путіна заморозити ЄС – провалився. Ціни на газ впали до мінімуму з лютого минулого року

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ес,газ

Ціна газу в Європі опустилася нижче $750 за тисячу кубометрів вперше з 18 лютого 2022 року.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $733 за 1 тис. куб. м (67 євро за МВт-год) станом на 9:23 за київським часом.

Зниження ціни на газ у Європі триває третій тиждень поспіль.

Як повідомлялося, 20 грудня країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів) з 15 лютого.

Автор: Юлiя Недашківська
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Скоро 500 будет, у немцев 91 процент закачан. 14 дней подряд рост, многие хранилища заполнены полностью. https://agsi.gie.eu/data-overview/DE. Температура на 10 дней в плюсе
У Американцев цена ниже 150 долларов уже.
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04.01.2023 12:44 Відповісти
Це добре. При таких цінах треба робити постійне підзакачування. Адже після 2023 прийде 2024-й.
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04.01.2023 13:18 Відповісти
 
 