Українські переселенці можуть знайти тимчасове безкоштовне житло в Польщі через Airbnb

Тимчасове безкоштовне житло українці у Польщі можуть знайти за допомогою сервісу Airbnb.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що Польща стала лідером за кількістю переселенців з України. Від початку війни там знайшли прихисток близько 1,5 млн наших співгромадян.

"Окрім кеш-допомоги, братня країна надає українцям і безоплатне тимчасове житло у спеціально обладнаних шелтерах. Біженці з України можуть знайти його через сервіс Airbnb", – йдеться у повідомленні.

Таке житло надаватимуть на: екстрене або транзитне перебування – до 6 ночей; короткотермінове перебування – на 8-29 ночей; подовжене перебування (тільки у виняткових ситуаціях після погодження з власником житла) – від 30 до 90 днів.

Отримати безкоштовний тимчасовий прихисток можуть тільки ті, хто прибули до Польщі після 24 лютого й раніше не користувалися житлом від компанії. Пріоритетними є соціально незахищені категорії населення й особи з інвалідністю.