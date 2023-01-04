На Київ подаються значні обсяги електроенергії, прогнози втішні, – YASNO

На Київ подаються значні обсяги електроенергії, її споживання не перевищує обмежень. У столиці наразі втішні прогнози щодо електропостачання.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

Він нагадав, що 3 січня Київ повернувся до стабілізаційних графіків. За словами Коваленка, тепла погода та вихідні для виробництва й бізнесу дали змогу провести новорічні свята практично без відключень.

"Але зараз усі повертаються. І щоб не нашкодити системі, колеги повинні стежити за потужністю, що ми споживаємо. Поки що прогнози втішні. На Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому ми цілком у графіках, не перевищуючи обмежень. Це означає, що в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути", – наголосив Коваленко.

Він зауважив, що інших відключень наразі не планується, якщо не буде нових атак.

"Щодо локальних аварійних відключень, то їх імовірність залишається високою. Для того, щоб аварій траплялося менше, після включення світла не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно, оскільки це може викликати перевантаження обладнання", – додав очільник YASNO.

Як повідомлялося, із 3 січня у Київській області почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень.