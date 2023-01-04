США тиснуть на Швейцарію щодо заморожених активів РФ, – ЗМІ

США хочуть використати заморожені у Швейцарії російські активи, щоб допомогти Україні у відбудові, однак конфіскація приватних коштів є складним процесом з юридичного погляду.

Про це пише Neue Zürcher Zeitung, передає Укрінформ.

Як зазначається, Швейцарія вже заблокувала російські фінансові активи на суму близько 7,5 млрд франків (приблизно 7,3 млрд євро), а також 15 об’єктів власності. У країні також створили робочу групу, яка вивчає, як саме можна використати заблоковані кошти.

Видання повідомляє, що за інформацією кількох джерел у різних відомствах, тиск з боку США та деяких інших держав на Швейцарію в цьому контексті зростатиме.

Україна оцінює вартість відбудови після російської агресії щонайменше в $750 млрд. І з кожною новою атакою РФ ця ціна продовжує зростати, констатує швейцарське видання.

Найбільшим джерелом фінансування могли б стати резерви російського Центробанку в розмірі близько $300 млрд, заблоковані в Євросоюзі та країнах G7. Окрім того, у ЄС заморозили близько 19 млрд євро, що належать російським олігархам.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, Німеччина відкрита для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відбудові, якщо вдасться вирішити юридичні питання, а союзники підуть цим же шляхом.