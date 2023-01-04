Експорт російської нафти у грудні впав до найнижчого рівня за рік, – Bloomberg

Поставки сирої нафти з РФ упродовж останніх чотирьох тижнів упали до найнижчого рівня за 2022 рік внаслідок санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

За даними агентства Bloomberg, морські перевезення російської нафти на експорт впали на 117 тисяч барелів на день – до 2,61 млн барелів у середньому за чотири тижні.

Крім того, вантажі до Китаю, Індії й Туреччини, які стали порятунком для Кремля після європейських обмежень, також скоротилися втретє поспіль.

При цьому на зменшення перевезень із чорноморських і тихоокеанських портів минулого місяця також вплинули шторми. Так, у грудні завантаження в російському порту Козьміно через негоду були зупинені на 11 днів.

Водночас на показники могла вплинути нестача суден для перевезення вантажів на більші відстані, які необхідні РФ після заборони ЄС на морський імпорт сирої нафти.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.