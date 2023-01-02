Естонія та Фінляндія домовляються про перерозподіл українських біженців
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Естонія та Фінляндія продовжують переговори про перенаправлення до Фінляндії частини українських біженців, які прибувають до Естонії.
Про це пише ERR.
Як повідомляється, в Естонію минулого року прибуло близько 120 тис. українських біженців, із яких понад 65 тис. залишилися в країні. Тим часом у Фінляндії за тимчасовим захистом звернулося менше 50 тис. українців, хоча населення Фінляндії вп'ятеро більше за населення Естонії.
У зв'язку з цим Таллінн і Гельсінкі розпочали в грудні переговори про перерозподіл частини біженців, які прибувають до Естонії з України, і Фінляндія заявила про готовність приймати з Естонії щотижня по 50-100 осіб, починаючи з січня цього року.
Канцлер МВС Тармо Мійлітс повідомив, що на урядовому рівні проведено перші консультації щодо цього питання, але деталі ще узгоджуються.
"Важливо, що ми повинні забезпечити первинний прийом [біженців] скільки б їх не було. Коли до нас прибувають воєнні біженці, треба забезпечити первинне розміщення, первинну продуктову допомогу, соціальну допомогу, психосоціальне консультування", – додав Мійлітс.
Для українських біженців, які бажають перебратися з Естонії до Фінляндії, можуть бути організовані автобусні та поромні перевезення.
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