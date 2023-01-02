Бізнес погіршив очікування щодо своєї діяльності через обстріли та дефіцит електроенергії, – Нацбанк

У грудні бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця. У грудні він знизився до 42,1 з 42,7 у листопаді.

"Посилення негативних наслідків активних бойових дій, ризик подальших терактів проти критичної інфраструктури та тривале її відновлення, скорочення виробництва, зниження реальних доходів населення ускладнили економічну активність та вплинули на погіршення очікувань підприємств усіх секторів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємства промисловості погіршили негативні оцінки власних економічних перспектив через перебої з енергопостачанням: секторальний індекс у грудні знизився до 43,4 порівняно з 44,1 у листопаді.

Респонденти погіршили очікування щодо обсягів виготовленої продукції та обсягів незавершеного виробництва. Водночас очікування щодо обсягів нових замовлень на продукцію, зокрема експортних, були менш песимістичні.

Також дещо пом’якшились очікування щодо зростання цін на сировину та матеріали, а також цін на продукцію власного виробництва.

Підприємства будівництва мали найстриманіші серед інших секторів економіки оцінки щодо своєї діяльності через низький попит на житло, зростання виробничих витрат, перебої з енергопостачанням, а також сезонний фактор: секторальний індекс становив 35,6 (у листопаді – 41).

Респонденти суттєво погіршили очікування щодо обсягів нових замовлень та обсягів закупівлі сировини та матеріалів. Погіршилися оцінки щодо обсягів виконаних будівельних робіт.

Підприємства торгівлі у грудні посилили негативні оцінки щодо своєї економічної діяльності на тлі відключення електроенергії та послаблення споживчого попиту внаслідок скорочення доходів населення: секторальний індекс знизився до 42,1 порівняно з 45,2 у листопаді.

Респонденти погіршили оцінки щодо обсягу товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. На тлі високих очікувань щодо зростання цін постачальників і темпів зростання вартості товарів, закуплених для продажу, підприємства торгівлі й надалі налаштовані на зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг дещо пом’якшили, проте зберегли песимістичні оцінки своїх економічних результатів, зважаючи на неможливість налагодження повноцінної логістики та слабкий попит: 41,8 (у листопаді – 40).

"Респонденти мали менш песимістичні очікування щодо зменшення обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень, а також обсягів послуг під час їх виконання. Переважна більшість підприємств продовжує очікувати здорожчання власної продукції/послуг на тлі високих очікувань щодо зростання закупівельних цін постачальників", – йдеться у повідомленні НБУ.

Крім того, підприємства всіх секторів, залучених до опитування, налаштовані на подальше скорочення загальної чисельності працівників, найпесимістичніші очікування – в секторі будівництва.

Опитування тривало з 5 до 22 грудня 2022 року. В опитуванні взяли участь 433 підприємства.