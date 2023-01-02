СБУ повідомила про підозру очільниці Центробанку РФ Набіулліній
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Служба безпеки зібрала докази участі очільниці центрального банку РФ Ельвіри Набіулліної у фінансуванні військових угруповань країни-агресора. Вона організувала запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що для цього Набіулліна дала вказівку щодо відкриття "філій" підконтрольного кремлю "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов.
Крім того, очільниця російського центробанку сприяла місцевим окупаційним адміністраціям РФ у блокуванні обігу гривні.
"Щоб реалізувати це, ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти", – пояснили в спецслужбі.
За даними слідства, отримані таким чином "рубльові" надходження до бюджету РФ були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.
На підставі доказів СБУ голові Центробанку РФ повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 ККУ – умисні дії, вчинені представником влади, за попередньою змовою групи осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.
Вирішується питання щодо оголошення фігурантки у міжнародний розшук. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Это наглая предвыборная кампания и отмазки "на дурачка" для Запада...
На самом деле, как бы опять на это фуфло не набралось 73% дурачков....
Но пынька не пустил: " Сядем усе!"
Означає з арабської мови, - набі (пророк), улла (бог).
Так би мовити, - Пророкобоженко. )))
А коломойші, піськограю, ахметке, дерьмаку, филатову садовому, кучмі, хламідії, тимошонку, старуху, златі та усій іншій 3,14 доті пред'явити обвинувачення СБУ слабо? Ба, навіть самим собі СБУ є за шо пред'явити обвинувачення, але хто ж сам собі пред'явить?
В СБУ, ДБР, в поліцію приходять одні покидьки виконувати забаганки влади та самозбагачуватися а не боротися зі злочинністю, боротися з невгодними владі та режиму, допомогають вичавлювати останні копійки з населення що ледве виживає, дерибанити бізнеса і ледь живі промислові підприємства. Захищати нерівність законів - для плебеїв закон, для панів чого забажаете... і красти, красти, віджимати і невпинно красти, красти, красти, красти...
Конституція розтоптана і спаплюжена, справедливих судів немає!
А чого це ви так збуджуєтеся за філатова?
Жидів у крадівництві звинувачувати неможна? Це як про покійників, можна тільки гарне казати?
Ну тіпа жопа є а слова нема?
А чого менше писати - ви як дочитуєте речення до кіньця забуваєте його початок, буков забагато? Писати у три слова? Можу навіть у два - "влада 3,14 да ра си", тільки ж не зрозуміло тоді що малось на увазі і чому... виникують же питання!