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Набіулліна (17) підозра (93)

СБУ повідомила про підозру очільниці Центробанку РФ Набіулліній

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набиуллина

Служба безпеки зібрала докази участі очільниці центрального банку РФ Ельвіри Набіулліної у фінансуванні військових угруповань країни-агресора. Вона організувала запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що для цього Набіулліна дала вказівку щодо відкриття "філій" підконтрольного кремлю "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Крім того, очільниця російського центробанку сприяла місцевим окупаційним адміністраціям РФ у блокуванні обігу гривні.

"Щоб реалізувати це, ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти", – пояснили в спецслужбі.

За даними слідства, отримані таким чином "рубльові" надходження до бюджету РФ були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.

На підставі доказів СБУ голові Центробанку РФ повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 ККУ – умисні дії, вчинені представником влади, за попередньою змовою групи осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Вирішується питання щодо оголошення фігурантки у міжнародний розшук. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: Юлiя Недашківська
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Пока не сажают известных всем преступников из зелёной банды - это не борьба с коррупцией, и не борьба с предателями .
Это наглая предвыборная кампания и отмазки "на дурачка" для Запада...
На самом деле, как бы опять на это фуфло не набралось 73% дурачков....
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02.01.2023 16:48 Відповісти
дурачки-дурачки, якщо забрати вплив олігархів, їх медіа, їх пропогандонів, які, о чудо, ще й проросійські одночасно як правило, забрати вплив на державні органи на економіку через корупціонерів, дурачків би виявилося на порядки меньше.
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02.01.2023 18:36 Відповісти
і о то треба було тій старій порхалці? стільки вчилася, має досвід, могла би знайти собі роботу як добрий спеціаліст, в будь-якій країні Світу, і кар"єру зробити і без того щоб в міжнародних злочинах участь приймати. Але ж ні.
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02.01.2023 18:38 Відповісти
Она просилась в отставку, еще в конце февраля...
Но пынька не пустил: " Сядем усе!"
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03.01.2023 04:18 Відповісти
не че так СБУ опоздало на 8 лет, неужели начали работать а то только коррупция и сдача городов террористам
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02.01.2023 22:18 Відповісти
Набіулліна, - прізвище казанських татар.
Означає з арабської мови, - набі (пророк), улла (бог).
Так би мовити, - Пророкобоженко. )))
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03.01.2023 00:51 Відповісти
Смішно читати про цей самопіар від СБУ, та бачити оцю огидну гру в імітацію роботи.
А коломойші, піськограю, ахметке, дерьмаку, филатову садовому, кучмі, хламідії, тимошонку, старуху, златі та усій іншій 3,14 доті пред'явити обвинувачення СБУ слабо? Ба, навіть самим собі СБУ є за шо пред'явити обвинувачення, але хто ж сам собі пред'явить?
В СБУ, ДБР, в поліцію приходять одні покидьки виконувати забаганки влади та самозбагачуватися а не боротися зі злочинністю, боротися з невгодними владі та режиму, допомогають вичавлювати останні копійки з населення що ледве виживає, дерибанити бізнеса і ледь живі промислові підприємства. Захищати нерівність законів - для плебеїв закон, для панів чого забажаете... і красти, красти, віджимати і невпинно красти, красти, красти, красти...
Конституція розтоптана і спаплюжена, справедливих судів немає!
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03.01.2023 10:12 Відповісти
Бажаєш, щоб тебе розуміли - пиши мало і, бажано, правдиво! Філатова навіщо сюди притягнув?
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03.01.2023 10:27 Відповісти
Тому що як і усі бреше і краде.
А чого це ви так збуджуєтеся за філатова?
Жидів у крадівництві звинувачувати неможна? Це як про покійників, можна тільки гарне казати?
Ну тіпа жопа є а слова нема?
А чого менше писати - ви як дочитуєте речення до кіньця забуваєте його початок, буков забагато? Писати у три слова? Можу навіть у два - "влада 3,14 да ра си", тільки ж не зрозуміло тоді що малось на увазі і чому... виникують же питання!
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03.01.2023 11:13 Відповісти
 
 