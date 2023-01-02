БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1378 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
412 0
експорт (3427) Євросоюз (4408) Матті Маасікас (10)

Обсяги українського експорту до ЄС за 2022 рік зросли, попри велику війну

Новини БізнесЦензор Фінанси

експорт

Упродовж 2022 року експорт України до країн Євросоюзу продовжив зростати, попри повномасштабну війну.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

За його словами, невдовзі перед повномасштабною війною загальний обсяг торгівлі між ЄС та Україною подвоївся, якщо порівнювати з обсягами на момент набуття чинності Угодою про поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі у 2017 році.

"Попри все, війна не загальмувала цю тенденцію, український експорт до ЄС продовжував зростати у вартості протягом 2022 року порівняно з 2021 роком. Це частково пов’язано з повною лібералізацією торгівлі, запровадженою ЄС у червні, разом із призупиненням заходів торгового захисту щодо українського імпорту до ЄС", – пояснив дипломат.

Водночас конкретних цифр Маасікас не навів.

Він також нагадав, що для підтримки українського експорту й української економіки загалом країни ЄС створили ініціативу "Шляхи солідарності", яка спрощує наземну логістику.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 