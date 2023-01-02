Велика Британія створила фонд на $90 мільйонів для заміщення російського ядерного палива

Уряд Великої Британії оголосив про створення Фонду ядерного палива обсягом 75 млн фунтів стерлінгів (близько $90 млн), як має на меті знизити залежність від постачання з Росії.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

За словами міністра з питань енергетики Великої Британії Грема Стюарта, інвестиції зміцнять енергетичну безпеки, забезпечать доступ до безпечного та надійного постачання палива, позбавлять країну від російського впливу на ринку атомного палива, одночасно створивши нові робочі місця та експортні можливості.



Зазначається, що наразі на Росію припадає близько 20% світових потужностей за конверсією урану і 40% потужностей зі збагачення.

Близько 25 млн фунтів стерлінгів ($30 млн) коштів нового фонду вже розподілено між компаніями зі збагачення та переробки урану. З них майже 13 млн фунтів стерлінгів ($15,7 млн) дісталися проєкту, що має стратегічне значення, в Престоні з виробництва палива для сучасних британських газоохолоджувальних реакторів. Йдеться про технологію переробки відпрацьованого урану, яка нині недоступна за межами Росії.



Ще 50 млн фунтів стерлінгів ($60 млн) із фонду призначені для переможців конкурсу на виробництво нових типів палива, у тому числі на основі низькозбагаченого урану, які будуть потрібні для запуску британських модульних реакторів у 2030-х роках. Прийом заявок на конкурс відкрився 2 січня та триватиме до 20 лютого.



Здатність виробляти ядерне паливо нового покоління для вдосконалених реакторів є життєво важливою для енергетичної безпеки та нульових викидів, зазначив гендиректор Асоціації ядерної промисловості Том Грейтрекс.