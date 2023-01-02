Кабмін схвалив запуск експериментальної системи управління медичними запасами e-Stock (оновлено)

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає впровадження в експериментальному режимі електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів "e-Stock".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що щороку Україна виділяє значні кошти на закупівлю ліків, однак пацієнти не завжди мають інформацію про їх доступність. З іншого боку, відсутність інтегрованої системи, яка б дозволяла відстеження, оцінку закупівель, розподіл та облік лікарських препаратів призводить до прогалин у плануванні.

"Тож метою впровадження e-Stock є покращення управління запасами лікарських засобів та медичних виробів. Безпосередньо для пацієнтів це означає доступність інформації про ліки. Експериментальний режим роботи e-Stock надасть змогу виявити ризики, недоліки та виправити їх", – йдеться у повідомленні.

В урядовій постанові визначається, що координатором експериментального проєкту є МОЗ, а відповідальними – "Медичні закупівлі України" (МЗУ).

Своєю чергою МЗУ повідомляє, що пілот системи обліку ліків e-Stock вже запущено – запрацювали модулі збору потреби та керування користувачами.

"Це – дуже важливий крок в напрямку диджиталізації нашої сфери охорони здоров’я, адже e-Stock збиратиме інформацію про потребу, доставку, наявність препаратів в лікарнях, їх використання, утилізацію тощо. Зараз до системи підключені 162 лікарні, які тестують перші модулі, подаючи потребу за напрямами "Доросла онкологія" та "Ендопротези і набори для трансплантації". На основі їх відгуків ми будемо, за необхідності, допрацьовувати систему, аби вона була максимально функціональною та зручною", – повідомляє держпідприємство.

До кінця цього року в МЗУ планують повністю завершити розробку e-Stock.

"За допомогою системи кожен пацієнт зможе перевірити наявність потрібних ліків у лікарні в реальному часі. Більше не доведеться годинами дзвонити в заклади охорони здоров’я, допитуючись, чи є необхідний препарат. Усі дані будуть зібрані в зручному форматі, щоб кожен міг знайти те, що його цікавить", – зазначається у повідомленні МЗУ.