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Новини Енергетика
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Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з початку вторгнення РФ в Україну

Новини БізнесЦензор Енергетика

ес,газ

Закупівельні ціни на природний газ у Європі знизилися до найнижчого рівня за увесь час після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як пише AFP, на TTF (віртуальний торговий майданчик у Нідерландах) закупівельні ціни на лютий впали на 4,67%, до близько 73 євро, передає Європейська правда.

Це майже у п’ять разів нижча ціна, ніж станом на серпень 2022 року (до 342 євро за мегават-годину), та найнижча з 21 лютого 2022 року. Найбільше падіння ціни відбулося протягом грудня.

В останні дні року ф'ючерсний контракт на газ у Європі на місяць наперед коливався між 76 і 83 євро за мегават-годину.

Тенденцію до поступового спадання ціни на газ пов’язують з успішним заповненням сховищ перед холодною порою року, а далі – дуже теплою зимою.

Зменшення ціни на газ означає зниження цін і на електроенергію, оскільки багато електростанцій у Європі виробляють її з газу. Так, у Франції закупівельна ціна в серпні перевищувала 1000 євро за мегават-годину, а в останні дні грудня становила вже 240 євро – мінімум з квітня.

Водночас таке помітне зниження закупівельної ціни не обов’язково стане помітним для кінцевого споживача, тому що постачальники послуг перестраховуються на випадок нового підвищення цін.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+6
опаньки !
рашці чергові жопаньки
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02.01.2023 13:23
+3
буйло може барило з нафтою у себе хоч на бую крутити, тільки

вчора воно було по п'ять, а сьогодні по три
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02.01.2023 13:25
+2
В тексті вказано ціну ... за мегават-годину. Перерахунок одиниць мегават-годин в одиниці об'єму для природного газу можна використовувати такі співвідношення: 1000 м³ ≈ 10,49 МВт·година, або 1 МВт·година ≈ 95,31 м³.
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02.01.2023 13:33
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Старий совдеповський анекдот.
Стоїть на базарі алкаш і крутить підшипник на пальці.
До нього підходить товариш і каже
- Чув шо хочуть ціни на горілку підняти?
- Чув.
- А чого такий спокійний?
- Так, а мені то шо?
- Як шо? Ціни ж на горілку піднімати будуть, багато не поп'єш...
- Та мені пох**. Як коштував підшипник пляшку горілки так і буде коштувати...
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02.01.2023 13:22 Відповісти
буйло може барило з нафтою у себе хоч на бую крутити, тільки

вчора воно було по п'ять, а сьогодні по три
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02.01.2023 13:25 Відповісти
Та я ж не ***** мав на увазі, а постачальників. Лохи (споживачі) як платили так і платитимуть...
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02.01.2023 13:33 Відповісти
опаньки !
рашці чергові жопаньки
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02.01.2023 13:23 Відповісти
В тексті вказано ціну ... за мегават-годину. Перерахунок одиниць мегават-годин в одиниці об'єму для природного газу можна використовувати такі співвідношення: 1000 м³ ≈ 10,49 МВт·година, або 1 МВт·година ≈ 95,31 м³.
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02.01.2023 13:33 Відповісти
Не знаю - кому як , а мені дивно , коли ціну газу розраховують в мегаватах .
Газ це продукт виробництва ( видобутку ) , є його сталі одиниці виміру , наприклад - кубометр ( одиниця об'єму ), то навіщо розраховувати його кінцеву вартість в кількості енергії , яка з нього ще навіть не вироблена , не зрозуміло .
Це всеодно що ціну хлібини розраховувати не у вазі буханця , а в калоріях які він містить ,, наприклад , приходиш - в магазин і кажеш - дайте мені 200 калорій хліба .
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02.01.2023 13:56 Відповісти
не дивно.

газ має різну якість.
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02.01.2023 14:02 Відповісти
А як можна визначити його якість , ще навіть не виробивши з нього енергії ?
Точну кількість тепла ( у ватах ) можна підрахувати лише спаливши його певний об'єм .
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02.01.2023 14:27 Відповісти
Можна, не можна, але в усьому світі кількість газу розраховується в мегаватах, ми просто не звикли.
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02.01.2023 17:00 Відповісти
А вот когда Вы за электроэнергию платите за киловатты (мощьность) а не за амперы (потребляемый ток) не удивляет?
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02.01.2023 14:33 Відповісти
Вьі нє платітє за кіловатьі і ампєрьі, ви сплачуєте за кіловат*години.
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02.01.2023 14:46 Відповісти
Ні . Тому що я сплачую за електроенергію , яка природно вимірюється в квт , а не в кубах .
Газ це лише сировина для виробництва електроенергії . В цьому випадку я сплачую за кінцевий продукт , а не за сировину . .
З газу ще виробляють - пластмаси , добрива та ін . То ж якось дивно підраховувати , наприклад - скільки мегават газу пішло на виробництво тони азотної селітри .
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02.01.2023 17:23 Відповісти
головне, ціна знизилась і ***** при бубяних інтересах.
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02.01.2023 14:45 Відповісти
Шалена вартість вуглеводнів і забезпечила можливість запорєбріковим братам нас атакувати. Вдасться світу цей потік бабла перервати, війна скінчиться навіть незалежно від інших факторів.
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02.01.2023 14:48 Відповісти
Не могли они за год так соскочить с кацапского занюха и не потерять в цене. Даже за счет сокращения производства и потребления гражданами.

Значит, продолжают закупать кацапский газ под видом турецкого, азербайджанского, туркменского и других перемаркировок. Так что наша задача по-прежнему никак не изменилась: санкции работают слабо, кацапы продолжают зарабатывать, необходимо физически уничтожить логистику и производство кацапских энергоносителей, чтобы лишить их денег. Вот такие санкции работают по-настоящему и притом мгновенно, ни одной задержки.
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02.01.2023 16:53 Відповісти
 
 