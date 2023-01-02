Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з початку вторгнення РФ в Україну
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Закупівельні ціни на природний газ у Європі знизилися до найнижчого рівня за увесь час після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Як пише AFP, на TTF (віртуальний торговий майданчик у Нідерландах) закупівельні ціни на лютий впали на 4,67%, до близько 73 євро, передає Європейська правда.
Це майже у п’ять разів нижча ціна, ніж станом на серпень 2022 року (до 342 євро за мегават-годину), та найнижча з 21 лютого 2022 року. Найбільше падіння ціни відбулося протягом грудня.
В останні дні року ф'ючерсний контракт на газ у Європі на місяць наперед коливався між 76 і 83 євро за мегават-годину.
Тенденцію до поступового спадання ціни на газ пов’язують з успішним заповненням сховищ перед холодною порою року, а далі – дуже теплою зимою.
Зменшення ціни на газ означає зниження цін і на електроенергію, оскільки багато електростанцій у Європі виробляють її з газу. Так, у Франції закупівельна ціна в серпні перевищувала 1000 євро за мегават-годину, а в останні дні грудня становила вже 240 євро – мінімум з квітня.
Водночас таке помітне зниження закупівельної ціни не обов’язково стане помітним для кінцевого споживача, тому що постачальники послуг перестраховуються на випадок нового підвищення цін.
Будь ласка, зачекайте...
Стоїть на базарі алкаш і крутить підшипник на пальці.
До нього підходить товариш і каже
- Чув шо хочуть ціни на горілку підняти?
- Чув.
- А чого такий спокійний?
- Так, а мені то шо?
- Як шо? Ціни ж на горілку піднімати будуть, багато не поп'єш...
- Та мені пох**. Як коштував підшипник пляшку горілки так і буде коштувати...
вчора воно було по п'ять, а сьогодні по три
рашці чергові жопаньки
Газ це продукт виробництва ( видобутку ) , є його сталі одиниці виміру , наприклад - кубометр ( одиниця об'єму ), то навіщо розраховувати його кінцеву вартість в кількості енергії , яка з нього ще навіть не вироблена , не зрозуміло .
Це всеодно що ціну хлібини розраховувати не у вазі буханця , а в калоріях які він містить ,, наприклад , приходиш - в магазин і кажеш - дайте мені 200 калорій хліба .
газ має різну якість.
Точну кількість тепла ( у ватах ) можна підрахувати лише спаливши його певний об'єм .
Газ це лише сировина для виробництва електроенергії . В цьому випадку я сплачую за кінцевий продукт , а не за сировину . .
З газу ще виробляють - пластмаси , добрива та ін . То ж якось дивно підраховувати , наприклад - скільки мегават газу пішло на виробництво тони азотної селітри .
Значит, продолжают закупать кацапский газ под видом турецкого, азербайджанского, туркменского и других перемаркировок. Так что наша задача по-прежнему никак не изменилась: санкции работают слабо, кацапы продолжают зарабатывать, необходимо физически уничтожить логистику и производство кацапских энергоносителей, чтобы лишить их денег. Вот такие санкции работают по-настоящему и притом мгновенно, ни одной задержки.