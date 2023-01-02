Київський метрополітен відновив повноцінну роботу турнікетів (оновлено)

На деяких станціях київського метро лінійка турнікетів у понеділок працювала не в повному обсязі, оскільки через перепади напруги стався технічний збій у роботі автоматики. Проблему вдалося вирішити лише увечері.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Наголошується, що станції "Героїв Дніпра", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Сирець", "Палац Спорту", "Кловська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харківська" працюють у звичайному режимі.

Об 19:43 у КМДА повідомили, що роботу турнікетів відновлено на всіх станціях метрополітену.