Блекаут в Україні можливий лише теоретично, – Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що блекаут в Україні можливий лише в теорії. Енергетики напрацювали низку рішень для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак.

Про це він повідомив в ефірі єдиного телемарафону, передає пресслужба Міненерго.

"Наша енергосистема протягом майже трьох місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, щоб забезпечити стабільність її роботи. Це стосується і генерації, і передачі електроенергії. Впевнений, що система втримається і надалі при подальших можливих ударах", – зазначив Галущенко.

Він зауважив, що існує низка рішень як з точки зору фізичного захисту енергооб’єктів, так і технічного балансування системи. І ці рішення доводять свою ефективність.

За словами міністра енергетики, через значні ушкодження як генерації, так і систем передачі електроенергії, до кінця опалювального сезону доведеться застосовувати графіки обмеження електропостачання. Проте вони мають бути контрольованими.

"Основна наша мета – зробити, щоб відключення були плановими і прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключено електроенергію, а оператори систем розподілу – дотримувались графіків відключень", – зазначив очільник Міненерго.

Він наголосив, що зараз відбувається постійний моніторинг за дотриманням цих графіків, який проводять НКРЕКП, Держенергонагляд, Служба безпеки України.

"На жаль, є факти порушень, перш за все, з боку ОСР (обленерго). Тому ми вживаємо заходів, у тому числі щодо керівників", – сказав Галущенко.