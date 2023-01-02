Найбільший світовий нафтотрейдер продав частку у великому проєкті "Роснєфті"

Найбільший незалежний нафтотрейдер Vitol Group продав свою частку у великому російському проєкті Vostok Oil, що очолює "Роснєфть", дубайському трейдеру Fossil Trading.

Про це повідомили у Vitol 30 грудня.

Деталей угоди компанія не розкрила.

"Vitol оголошує про вихід із частки у ТОВ "Схід Ойл". Консорціум під керівництвом Vitol (спільне підприємство з Mercantile & Maritime Group), якому належала частка, завершив продаж свого пакету акцій Fossil Trading, FZCO, сума якого не розголошується", – йдеться у повідомленні.

У Vitol додали, що продаж, який був узгоджений ще в липні 2022 року з урахуванням попередніх умов, завершено після всіх юридичних формальностей.

Як повідомлялося, Vitol Group припинила спотову закупівлю російської нафти наприкінці березня. У квітні Vitol Group заявила, що призупинить торгівлю російською нафтою до кінця року. Компанія до кінця року планувала припинити торгівлю нафтою та нафтопродуктами з РФ, якщо не буде інших розпоряджень.