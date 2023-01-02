Україна в грудні отримала рекордну суму міжнародної фінансової допомоги за місяць, – нардеп

Грудень 2022 року приніс два рекорди в історії України – за зовнішньою допомогою та загальному фінансуванню бюджету за місяць.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, за грудень Україна отримала $5,5 млрд або понад 200 млрд грн міжнародних кредитів та грантів у бюджет.

"Це рекорд за час війни, попередній найбільший результат був у серпні – 172 млрд грн", – зазначив нардеп.

Також за загальним надходженням за грудень теж абсолютний рекорд в історії України – понад 365 млрд грн за місяць.

Загальна міжнародна фінансова допомога України у 2022 році становила $31,2 млрд: $14,04 млрд – безкоштовні грантові кошти, $17,16 млрд – дешеві кредити.

Найбільшими донорами стали: США – 12 млрд, ЄС – $7,9 млрд, МВФ – $2,7 млрд, Канада – $1,9 млрд та Німеччина – $1,6 млрд.