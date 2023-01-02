Очільниця МВФ прогнозує, що 2023 рік буде важким для світової економіки

Для більшої частини світової економіки 2023 рік буде важким, оскільки основні рушії глобального зростання – Сполучені Штати, Європа та Китай – зазнають послаблення активності.

Про це повідомила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, передає Reuters.

"Новий рік буде важчим, ніж рік, який ми залишили позаду. Чому? Тому що три великі економіки – США, ЄС і Китай – уповільнюються одночасно", – сказала вона в інтерв’ю CBS.

У жовтні МВФ знизив прогноз щодо глобального економічного зростання в 2023 році, що відображає триваючі наслідки війни в Україні, а також інфляційний тиск і високі процентні ставки, установлені центральними банками, зокрема Федеральною резервною системою США, для зниження цінового тиску.

"Вперше за 40 років зростання Китаю в 2022 році, скоріше за все, буде на рівні або нижче світового зростання", – сказала Георгієва.

Більш того, очікувані спалахи ковіду в найближчі місяці можуть ще більше вдарити по його економіці й уповільнить як регіональне, так і глобальне зростання, сказала вона.

У жовтневому прогнозі МВФ зростання ВВП Китаю за минулий рік становило 3,2% – на рівні глобального. Пізніше прогнозні показники були поліпшені, але надалі, схоже, будуть знову знижені.

МВФ, як правило, представляє оновлені прогнози під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі у Швейцарії.

Тим часом, за словами Георгієвої, економіка США може уникнути падіння, яке, ймовірно, торкнеться третини світових економік.

На її думку, "США є найбільш стійкою країною", і вона "може уникнути рецесії".

"Якщо ринок праці буде дуже сильним, ФРС, можливо, доведеться довше тримати процентні ставки більш жорсткими, щоб знизити інфляцію", – сказала Георгієва.

Торік ФРС підняла базову процентну ставку з майже нульової у березні до поточного діапазону 4,25-4,5%, а в грудні посадовці прогнозували, що у 2023 році вона перевищить 5%, чого не було з 2007 року.

Рівень безробіття у США залишається на рівні 3,7% – майже найнижчому з 1960-х років.