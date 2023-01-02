У Києві знову аварійні відключення електроенергії через нічну атаку РФ (оновлено)

Унаслідок ворожого обстрілу у ніч на 2 січня у Києві пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. В місті – аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об‘єкти теплопостачання", – зазначив він.

Водночас водопостачання столиці, за його словами, здійснюється в штатному режимі.

Кличко додав, що, за інформацією сил ППО, вночі на Київ йшли 40 ворожих безпілотників: 15 знищили над сусідніми областями, 3 – на Київщині і 22 дрони – над столицею.

Оператор енергосистеми міста "ДТЕК Київські електромережі" також повідомляє про екстрені відключення електроенергії.

"Чергова атака РФ знову завдала шкоди об’єктам енергетичної інфраструктури Києва. Через це, станом на ранок 2 січня, вимушені застосувати екстрені відключення. Фахівці "ДТЕК Київські електромережі" разом з НЕК "Укренерго", комунальними службами та місцевою владою 24/7 роблять все, щоб у вас було світло", – йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомлялося, 31 грудня у Києві та Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які були превентивно запроваджені під час чергового ракетного обстрілу 31 грудня.