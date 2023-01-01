Велика Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу
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Велика Британія з 1 січня припинила весь імпорт скрапленого природного газу з РФ.
Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ країни у Twitter.
"Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу. Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності", – йдеться у повідомленні.
Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023
We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK
Як повідомлялося, у грудні США та Велика Британія домовилися про збільшення постачання американського газу. Британія не залежала від великих обсягів російського газу до вторгнення в Україну, але постраждала від зростання цін, оскільки європейські сусіди змагалися за інші поставки, поспішаючи заповнити сховища.
Згідно з угодою, США мають на меті більш ніж подвоїти кількість скрапленого природного газу, експортованого до Великобританії, протягом наступного року порівняно з 2021 роком.
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