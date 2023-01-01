Велика Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

Велика Британія з 1 січня припинила весь імпорт скрапленого природного газу з РФ.

Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ країни у Twitter.

"Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу. Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності", – йдеться у повідомленні.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.



We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023

Як повідомлялося, у грудні США та Велика Британія домовилися про збільшення постачання американського газу. Британія не залежала від великих обсягів російського газу до вторгнення в Україну, але постраждала від зростання цін, оскільки європейські сусіди змагалися за інші поставки, поспішаючи заповнити сховища.

Згідно з угодою, США мають на меті більш ніж подвоїти кількість скрапленого природного газу, експортованого до Великобританії, протягом наступного року порівняно з 2021 роком.