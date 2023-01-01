У межах проєкту "єРобота" підприємці отримали грантів на півтора мільярда

У 2022 році переможці грантової програми підтримки бізнесу "єРобота" отримали 1,56 млрд грн, зокрема за останній тиждень – 717,59 млн грн.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

"Фінансування грантових програм "єРобота" залишається пріоритетом і в новому 2023 році. Адже задача уряду – підтримувати економіку та створювати нові робочі місця для малого і середнього бізнесу. Впевнена, що всі витрачені на це кошти повернуться до державного та місцевих бюджетів у вигляді податків", – заявила вона.

Так, за останній тиждень грантові кошти були виплачені 1411 отримувачам. А саме:

мікрогранти – 1313 отримувачам на суму 309,42 млн грн;

гранти переробним підприємствам – 85 отримувачам на суму 381,51 млн грн;

гранти на садівництво – 10 отримувачам на суму 12,64 млн грн;

гранти на тепличні господарства – 3 отримувачам на суму 14,02 млн грн.

Загалом же за 2022 рік за рішеннями уряду фактично виплачено гранти 2530 отримувачам на загальну суму 1,56 млрд грн, зокрема:

мікрогранти – 2319 отримувачам на суму 542,72 млн грн;

гранти переробним підприємства – 178 отримувачам на суму 958,61 млн грн;

гранти на садівництво – 30 отримувачам на суму 39,74 млн грн;

гранти на тепличні господарства - 3 отримувачам на суму 14,02 млн грн.

Проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал "Дія".