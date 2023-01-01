Хорватія стала двадцятим членом єврозони

Хорватія з 1 січня офіційно увійшла до Шенгенської зони вільних подорожей та приєдналася до зони використання платіжної одиниці євро.

Тож, цієї неділі Хорватія стала 20-ю країною ЄС, яка використовуватиме євро в якості спільної платіжної одиниці, передає Укрінформ.

Хорватська національна валюта куна буде поступово замінюватися на євро за стабільним курсом 1 євро за 7,53450 кун, процес обміну триватиме два тижні. Це означає, що під час платежів у національній валюті мешканці та гості Хорватії отримуватимуть решту вже у євро.

Подвійні ціни в національній валюті та у євро позначаються в Хорватії з 5 вересня 2022 року та будуть вказуватися для всіх товарі до 31 грудня 2023 року.

Банкноти національної валюти можна буде без додаткових зборів обміняти на євро у фінансових установах та у поштових відділеннях країни до 30 червня 2023 року. Комерційні банки такий обмін здійснюватимуть до 31 грудня 2023 року за певної комісії, що буде стягуватися під час таких операцій з 1 липня 2023 року.

Національний банк Хорватії буде вільно обмінювати куни на євро без будь-яких зборів до 31 грудня 2025 року.

Також від цієї неділі громадяни, які їдуть в Хорватію або з неї, можуть подорожувати без контролю на внутрішніх кордонах. З входженням Хорватії Шенгенська зона включатиме 20 країн-членів ЄС із населенням понад 347 млн громадян.

Шенгенська зона була створена у 1985 році, тоді до неї входили 5 держав – Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Хорватія подала заявку на входження до Шенгенської зони у 2013 році, відразу після приєднання до ЄС. Її входження стало восьмим випадком розширення Шенгенської зони з моменту створення та першим таким випадком за минулі 11 років.