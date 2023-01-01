Очільник "Укренерго" оцінив ризик виникнення нового блекауту в Україні

Російські атаки на енергосистему Україну теоретично можуть спричинити блекаут. Утім, на практиці така ймовірність досить низька.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає РБК-Україна.

"Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюсь. Динаміки цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність", – зазначив він.

За словами Кудрицького, енергетики навчилися готуватися до ймовірних атак ворога. Очільник "Укренерго" вважає, що "російська воєнщина на полі бої з української енергосистемою" мало що може продемонструвати.

"Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде все більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють", – додав він.

Водночас у пресслужбі "Укренерго" додали, що після 13-ти масованих атак ворогу не вдалося досягти свої глобальної цілі – залишити українців на Новий Рік без електроенергії.

"Енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень. Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості", – наголосили в компанії.

Сили протиповітряної оборони України з 31 грудня на 1 січня загалом знищила 45 ударних ворожих БПЛА.