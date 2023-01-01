Об’єкт інфраструктури пошкоджено на Київщині унаслідок нічної атаки окупантів, – голова ОВА

Один об’єкт інфраструктури в Київській області отримав пошкодження внаслідок атаки ворожими дронами-камікадзе у новорічну ніч.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.

"Вночі Київська область відбила атаку дронами-шахідами. країна-терорист цілилась у об’єкти енергетичної інфраструктури. Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкту інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби", – зазначив він.

За словами Кулеби, по області було запущено майже три десятки безпілотників.