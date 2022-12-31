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У Міненерго заявили про відсутність серйозних пошкоджень енергосистеми під час обстрілів 31 грудня

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електроенергія

Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам 31 грудня вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

"Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання. Це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік за всю історію незалежної України. Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб.

Проте попри плани агресора українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом", – наголосив очільник Міненерго.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що попри черговий масований ракетний обстріл з боку росіян 31 грудня, енергосистема України залишається стабільною.

Автор: Юлiя Недашківська
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