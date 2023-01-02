Попри обстріли росіян 31 грудня, енергосистема України залишається стабільною, – Шмигаль

Попри черговий масований ракетний обстріл з боку росіян 31 грудня, енергосистема України залишається стабільною.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країні. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені...Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак", – зазначив він.

Як додав очільник уряду, в такий спосіб росіяни хочуть залякати та залишити українців у темряві на Новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі.

"Сили ППО – це герої та справжній щит нашого неба. Дякуємо їм!", – наголосив Шмигаль.

Як повідомляся, 31 грудня у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили превентивні екстрені відключення світла.