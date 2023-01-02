Попри обстріли росіян 31 грудня, енергосистема України залишається стабільною, – Шмигаль
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Попри черговий масований ракетний обстріл з боку росіян 31 грудня, енергосистема України залишається стабільною.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країні. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені...Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак", – зазначив він.
Як додав очільник уряду, в такий спосіб росіяни хочуть залякати та залишити українців у темряві на Новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі.
"Сили ППО – це герої та справжній щит нашого неба. Дякуємо їм!", – наголосив Шмигаль.
Як повідомляся, 31 грудня у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили превентивні екстрені відключення світла.
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Но и на том спасибо!
Захисники України ці здобутки своїм життям та кров'ю побратимів це відчули на собі‼️🇺🇦❤️💯⚔️🪖😡😠🤬🇺🇸🇪🇺🇬🇧✊
Можливо, ДБР та СБУ пора на 9 році московської агресії проти України, ініціювати внесення життєво необхідних змін до Закону про Кабмін, з урахуванням наслідків кругової💯 безвідповідальності Членів Уряду та відсутності реальної💯 їх кримінальної відповідальності 🇺🇦‼️💯❤️⚔️🪖🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇺🇦😡😠🤬🫡