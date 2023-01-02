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Новини Енергетика
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Попри обстріли росіян 31 грудня, енергосистема України залишається стабільною, – Шмигаль

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шмигаль

Попри черговий масований ракетний обстріл з боку росіян 31 грудня, енергосистема України залишається стабільною.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країні. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені...Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак", – зазначив він.

Як додав очільник уряду, в такий спосіб росіяни хочуть залякати та залишити українців у темряві на Новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі.

"Сили ППО – це герої та справжній щит нашого неба. Дякуємо їм!", – наголосив Шмигаль.

Як повідомляся, 31 грудня у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили превентивні екстрені відключення світла.

Автор: Юлiя Недашківська
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Решили порадовать население. В любой другой день выключили бы под предлогом что опять 50% мощностей разбомбило

Но и на том спасибо!
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31.12.2022 18:14 Відповісти
Молодці Гончарук-Щмигаль, ретельно самі підготувалися за 3 роки разом із усієюю челяддю, до широкомасштабної агресії московитів *****‼️🇺🇦❤️💯⚔️🪖🙈🤷‍♂️🤯🤔🤬😡😠 Стефанчук-Зеленський зайняті були «стратегічними питаннями», Чому ми не в НАТІ, вагнерівцями, асфальтом, новим універом презідєнта, посадкою 1 млн дерев, айфонами для пенсіонерів, відшкодуванням Коломойші грошенятами, ковід масками, блокуванням ДОЗу та ракетних комплексів та іншого ОВТ, та ще багато чого «важливого та небезпечного» для рашистів *****…
Захисники України ці здобутки своїм життям та кров'ю побратимів це відчули на собі‼️🇺🇦❤️💯⚔️🪖😡😠🤬🇺🇸🇪🇺🇬🇧✊
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31.12.2022 19:02 Відповісти
Це мабуть, Шмигаль ПРОЧИТАВ вперше, що він ЗОБОВЯЗАНИЙ був зробити разом ще з Гончаруком на виконання ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період", тому і має сьогодні результати своєї бездіяльності та колективної некомпетентності ‼️🇺🇦❤️⚔️💯🪖🤬😠😡🇺🇦🇬🇧🇪🇺🇺🇸🙈🤯🤷‍♂️⁉️⁉️⁉️

Можливо, ДБР та СБУ пора на 9 році московської агресії проти України, ініціювати внесення життєво необхідних змін до Закону про Кабмін, з урахуванням наслідків кругової💯 безвідповідальності Членів Уряду та відсутності реальної💯 їх кримінальної відповідальності 🇺🇦‼️💯❤️⚔️🪖🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇺🇦😡😠🤬🫡
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01.01.2023 16:47 Відповісти
 
 