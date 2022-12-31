У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла

У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Наголошується, що це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Як відомо, наразі по всій території оголошена повітряна тривога. Про вибухи повідомляють у Києві, Миколаєві та Хмельницькому.