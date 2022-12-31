У ДТЕК повідомили про обмеження промисловості для забезпечення населення світлом на Новий рік

Компанія ДТЕК планує уникнути застосування графіків обмеження електроенергії населенню у Києві, Київській та Дніпропетровській областях за рахунок суттєвого обмеження споживання промисловістю.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Енергетики докладають максимум зусиль, щоб за рахунок суттєвого обмеження промисловості забезпечити жителів Києва, Київщини та Дніпропетровщини світлом у новорічну ніч, не застосовуючи графіки відключень", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця, Київська область та Дніпропетровщина були зі світлом.