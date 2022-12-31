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Новини Енергетика
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У ДТЕК повідомили про обмеження промисловості для забезпечення населення світлом на Новий рік

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електрика,світло,відключення,віялові

Компанія ДТЕК планує уникнути застосування графіків обмеження електроенергії населенню у Києві, Київській та Дніпропетровській областях за рахунок суттєвого обмеження споживання промисловістю.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Енергетики докладають максимум зусиль, щоб за рахунок суттєвого обмеження промисловості забезпечити жителів Києва, Київщини та Дніпропетровщини світлом у новорічну ніч, не застосовуючи графіки відключень", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця, Київська область та Дніпропетровщина були зі світлом.

Автор: Юлiя Недашківська
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Бозє-бозє, чесний бізнесмен Рінатліанідичь через це заробить на вкрадених в українців заводах на кілька мільйонів менше. Меценат, філантроп, подякуємо йому! Більше того, людину такого масштабу слід зачислити до лику святих ще за життя
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31.12.2022 16:57 Відповісти
 
 