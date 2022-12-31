Маск став першою людиною у світі, яка втратила $200 мільярдів

Американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною у світі, яка втратила понад $200 млрд. Його статки скоротилися на тлі падіння акцій виробника електромобілів Tesla.

Про це пише Bloomberg із посиланням на свої розрахунки.



Зазначається, що на своєму піку статки Ілона Маска досягали $340 млрд – цього показника мільярдер досяг 21 листопада 2021 року. В останні тижні грудня цього року капітал Маска знизився до $137 млрд через падіння акцій Tesla.



За тиждень Tesla подешевшала на $85 млрд, ринкова капіталізація компанії впала до $390 млрд. Загалом за рік вартість Tesla скоротилася втричі, у січні вона оцінювалася в $1,2 трлн.



У 2021 році Маск став другою людиною, чиї статки досягли $200 млрд. Вперше такого показника досяг капітал мільярдера та засновника Amazon Джеффа Безоса.