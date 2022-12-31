Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня підскочив майже до $1,1 мільярда

Чистий продаж доларів Національним банком після падіння минулого тижня до $441,1 млн в останній тиждень року підскочив до $1,1 млрд – останній раз у таких обсягах центробанк здійснював інтервенції наприкінці травня-на початку липня.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Так, із 26 до 30 грудня він придбав $9,6 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $1 млрд 101,79 млн порівняно з $449,1 млн тижнем раніше.



На готівковому ринку долар за підсумками тижня знову подорожчав приблизно на 30 копійок – близько 40,75 грн/$1 або рівня приблизно середини жовтня, а спред ще трохи розширився.



Обсяг інтервенцій Нацбанку в грудні зріс приблизно до $3,16 млрд грн з $1,57 млрд у листопаді та $2,03 млрд у жовтні.



Загалом за 2022 рік Нацбанк придбав на ринку $3,26 млрд та 111 млн євро, а продав $26,38 млрд та 1,79 млрд євро.



У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,61 млрд та 111 млн євро, а продаж – $23,61 та 1,79 млрд євро.



Міжнародні резерви Нацбанку в листопаді зросли на 10,7% – до $27,95 млрд порівняно з $30,94 млрд на початку року.