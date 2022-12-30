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Україна розірвала угоду з Росією про спільне використання та охорону прикордонних водних об’єктів

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кабмін

Кабінет міністрів припинив дію угоди між Україною та Росією щодо спільного використання та охорони прикордонних водних об’єктів.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 30 грудня.

"Припинено дію угоди між Україною та РФ про спільне використання та охорону прикордонних водних обʼєктів, яка була здійснена 19 жовтня 1992 року в Києві", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді вийти з угоди з Росією про проведення узгодженої політики щодо визначення транспортних тарифів.

Автор: Галина Ялівець
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