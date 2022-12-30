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Кабмін розірвав угоду про економічну співпрацю з КНДР

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чен,путін,кім,ин

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 30 грудня, ухвалив рішення про припинення міжурядової Угоди між Україною та урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про створення міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що дію угоди припинено "у звʼязку з підтримкою з боку Уряду КНДР російської збройної агресії проти України, визнанням так званої "незалежності"тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України та розривом дипломатичних відносин з КНДР".

Угоду між урядом України та урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про створення міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва було підписано 8 червня 1994 року у Києві.

Автор: Михайло Орлюк
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У нас були договори з Північною Кореєю.

Просто проговоріть це вголос.
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31.12.2022 12:39 Відповісти
Треба бухо тихенько на макулатуру їх здати і не говорити про це вголос. Цирк. Хто їх взагалі уклав з цим комуністичним концтабором?
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31.12.2022 20:20 Відповісти
 
 