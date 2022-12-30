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Кабмін затвердив новий порядок обліку військовозобов’язаних та резервістів

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Кабінет міністрів України затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних осіб та резервістів.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 30 грудня.

"Порядком, серед іншого, передбачено здійснення ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби України та Державної служби статистики України", – написав Мельничук.

Також удосконалено окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями у питаннях організації та ведення військового обліку.

Автор: Галина Ялівець
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31.12.2022 08:54 Відповісти
 
 