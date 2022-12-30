Росія не може повернути заморожені мільярди в системі Clearstream попри ліцензію від Люксембургу, – ЗМІ

Умови Мінфіну Люксембурга для розблокування активів російського Національного розрахункового депозитарію (НРД) на рахунках у депозитарії Clearstream неможливо виконати.

Про це повідомляють російські санкційні юристи за підсумками присвяченої цьому питанню наради в НРД, пише місцеве інформагентство РБК.

"Під час наради у НРД стало відомо, що ліцензія, видана Люксембургом, містить умови, які неможливо виконати. Відповідно до дозволу, НРД має припинити відносини з Clearstream до 7 січня. Однак це неможливо, оскільки там "зависли" папери санкційних осіб, які не підлягають розблокуванню. Якщо Clearstream не змінить позицію, то розблокувати активи приватних інвесторів буде неможливо", – розповів російський санкційний юрист Сергій Гландін.

Водночас він висловив сподівання, що Люксембург видасть ще один дозвіл на виведення цінних паперів підсанкційних емітентів.

Ще одна російська санкційна юристка Олена Рязанова також за підсумками наради повідомила, що Clearstream "висунув додаткові умови", в результаті розблокувати активи до 7 січня неможливо.

НРД отримав генеральну ліцензію Люксембурга 20 грудня: у документі вказувалось , що відомство дозволяє "вивільнити певні грошові кошти та економічні ресурси", які маюьт стосунок до НРД. Гландін раніше пояснив, що в рамках реалізації ліцензії Clearstream зобов'язаний встигнути вивести всі активи до 7 січня 2023 року і повністю припинити стосутки з російським депозитарієм.

Раніше Банк Росії попереджав, що ліцензії від європейських регуляторів не гарантують успішного розблокування активів НРД, оскільки включають розмиті формулювання та передбачають стислі терміни та складні процедури.

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Міністр фінансів Антон Силуанов напередодні заявляв, що аналогічне рішення Бельгії про розблокування активів російських приватних інвесторів було видано після подачі судових позовів і на таких умовах, що мінімізують можливість повернення активів.

Національний розрахунковий депозитарій (НРД, входить до групи "Московської біржі") є центральним депозитарієм в Росії. Він веде облік прав власності на цінні папери, а також розрахунки за відповідними угодами. Євросоюз запровадив проти нього санкції 3 червня, наразі НРД оскаржує їх у Суді ЄС та в Люксембурзі.

Як повідомлялося, 20 грудня Мінфін Люксембурга надав дозвіл на розблокування активів, цінних паперів і купонного доходу, які "зависли" в міжнародному депозитарію Clearstream до запровадження санкцій. 22 грудня НРД отримав ліцензію від Мінфіну Бельгії, яка регулює діяльність міжнародного депозитарію Euroclear. В обох випадках виконати умови для розблокування активів потрібно до 7 січня.

Надані урядами Бельгії та Люксембургу ліцензії дозволяють скористатися механізмом, передбаченим восьмим пакетом санкцій ЄС. Ліцензія дозволить особам, які не перебувають під санкціями, але чиї структуровані через НРД активи заморожені в Clearstream та Euroclear провести операції з виведення активів.

У березні після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну найбільші європейські депозитарії Euroclear і Clearstream заблокували рахунки НРД, через що частина паперів російських інвесторів виявилася замороженою. За даними Банку Росії, сума заблокованих цінних паперів, що належать російським резидентам, становить близько 6 трлн руб. ($83,61 млрд).

Контроль над міжнародними депозитаріями пояснює порівняно великі суми заморожених російських активів у Бельгії та Люксембурзі. Так, уряд Бельгії з початку вторгнення РФ в Україну заморозив активи, що належать російським фізичним та юридичним особам на суму в 50,5 мільярда євро. Люксембург заморозив активи на 5,5 млрд євро російських фізичних та юридичних осіб.