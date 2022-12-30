До виконання мобілізаційних завдань залучено 28 тис. українських підприємств.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 30 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

"Бізнес продемонстрував неймовірну адаптивність, патріотизм та соціальну відповідальність. Тисячі підприємств працюють на армію та виконують найважливіші завдання для країни в різних областях. Якщо говорити про цифри, до виконання мобілізаційних завдань залучено 28 тис. українських підприємств", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд також підтримує бізнес, зокрема, лише в рамках пільгової програми кредитів "5-7-9" на підтримку бізнесу було видано 70 млрд грн, і ще понад 45 млрд грн було видано за програмою портфельних гарантій.

"Із початку війни було запроваджено податкові пільги та стимули, такі як ставка єдиного податку на рівні 2%. Уряд скасував практично всі перевірки бізнесу. Було запроваджено декларативний принцип щодо абсолютної більшості дозволів та ліцензій" – розповів Шмигаль.

Також понад 700 підприємств було релоковано, і це зберегло тисячі робочих місць, додав він.

Запустили унікальну програму грантів для бізнесу "єРобота". І за ці місяці вона показала справжній успіх. Понад 2 млрд. грн. виділених грантів, тисячі нових бізнесів", – зазначив прем'єр.

Крім того, за його словами, за підтримки уряду створено вже 59 індустріальних парків.

"Ми продовжимо підтримку агросектору, який також показав неймовірну стійкість. 80 млрд грн ми видали 38 тис. наших аграріїв за ці місяці війни. Ми допомогли своєчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 млн. тонн урожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством наступного року", – підсумував прем'єр.