Уряд затвердив план заходів з відновлення деокупованих територій
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Кабінет міністрів затвердив План дій органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування з відновлення деокупованих територій.
Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
План включає 131 захід з відновлення життєдіяльності звільнених населених пунктів.
До невідкладних віднесено такі заходи:
- здійснення заходів з очищення територій від вибухонебезпечних предметів, розбирання завалів;
- відновлення діяльності органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, територіальних органів виконавчої влади;
- забезпечення роботи територіальних правоохоронних органів;
- забезпечення населення харчовими продуктами й товарами першої потреби;
- забезпечення ліками та надання медичної допомоги;
- відновлення функціонування української мови як державної з урахуванням захисту мов корінних народів;
- знищення символіки російського тоталітарного режиму;
- залучення міжнародної технічної допомоги для відновлення пошкодженої інфраструктури;
- відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування;
- забезпечення здійснення соціальних виплат і пенсій;
- відновлення централізованого водопостачання тощо.
У Мінреінтеграції наголосили, що за кожним заходом закріплені відповідальні виконавці. У більшості випадків це військові адміністрації й органи місцевого самоврядування.
"Прийнятий сьогодні урядом план заходів має слугувати дороговказом для виконавчої та місцевої влади, як діяти, зайшовши на деокуповані території. Насамперед маємо подбати про найбільш вразливі категорії громадян: забезпечити їх продуктами харчування, ліками, готівкою, стареньких – пенсіями. Звісно, все це маємо зробити відразу після відновлення роботи органів державної влади. Саме тому План дій передбачає покрокову інструкцію, як це зробити: від облаштування адмінбудівель до залучення штату держслужбовців", – наголосила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.
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