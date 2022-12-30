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Перенесення вихідних на новорічні свята не буде: понеділки 2 та 9 січня лишаються робочими

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елка,год,новый

Перенесення вихідних на будні дні на Новорічні та Різдвяні свята у 2023 році не буде у зв’язку з воєнним станом в Україні.

Зокрема, українським законодавством визначено, що в разі, коли святковий чи неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день зазвичай переноситься на наступний після святкового чи неробочого, передає Інтерфакс-Україна.

Проте статтею 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану.

Таким чином, понеділки 2 та 9 січня будуть звичайними робочими днями, незважаючи на те, що Новий рік (1 січня) та Різдво (7 січня) у 2023 році припадають на неділю та суботу відповідно.

Автор: Галина Ялівець
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