АМКУ оштрафував виробника морозива за неправдиву інформацію про склад "пломбіру"

Антимонопольний комітет України оштрафував товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" за поширення на упаковках морозива "пломбір" неправдивої інформації про склад продукту.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Як повідомляється, Комітетом у 2019 році проводилось дослідження щодо наявності в діях суб’єктів господарювання, які виробляють морозиво, ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Необхідність початку дослідження обумовлювалась, зокрема, зафіксованими випадками реалізації в Україні морозива "пломбір" (виготовляється відповідно до Державного стандарту України "Морозиво молочне, вершкове, пломбір" 4733:2007 з неправдивою інформацією на упаковках щодо реального вмісту в продукті питного коров’ячого молока.

Під час дослідження було виявлено, що ТОВ "ФМ Хладопром" (виробляє понад 27 видів морозива під назвами "Хрещатик", "Каштан", "Хладик", "Артек", "Волошкове поле" тощо) на упаковках морозива вказував інформацію про наявність у його складі коров’ячого молока.

Водночас Комітет у ході проведення дослідження встановив, що у вересні та листопаді 2020 року ТОВ "ФМ Хладопром" не закуповувало коров’ячого молока та, відповідно, не використовувало його при виготовленні морозива "пломбір". Натомість виробник замінив у складі свого продукту питне коров’яче молоко на інший інгредієнт – сухе знежирене молоко.

В АМКУ зауважили, що питне коров’яче молоко та сухе молоко не є тотожними складниками, адже ці сировини виробляються за різними технічними умовами. Відповідно, поширена виробником інформація про склад його продукту є неправдивою.

Також у Кмітеті нагадали, що, згідно із законодавством, у маркуванні морозива (як і усіх інших продуктів) повинні зазначатися лише ті інгредієнти, які використовувалися при його виробництві.

Розміщення на упаковках морозива пломбір відомостей про наявність у його складі молока коров’ячого питного, яке насправді не використовувалось під час його виробництва у вересні та листопаді 2020 року, вводить в оману споживачів.

Відтак ТОВ "ФМ Хладопром" було визнано порушником законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. На відповідача накладено штраф у розмірі 1,37 млн грн.