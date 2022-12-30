Польща готова до заборони російської нафти, – міністерка

Польща готова до заборони Росії продавати нафту країнам, які запроваджують обмеження цін.

Про це заявила міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва, передає Reuters.

За словами Москви, це стало можливим, оскільки країна скоротила споживання російської сирої нафти та забезпечила альтернативні поставки від таких виробників, як Саудівська Аравія.

Країни "Великої сімки" і союзники, включно з Польщею, цього місяця погодили обмеження ціни на російську морську нафту в $60 за барель. У відповідь президент Росії Путін підписав указ, який забороняє постачання сирої нафти та нафтопродуктів з 1 лютого на п'ять місяців у країни, які дотримуються обмеження.

Як зазначається, Польща поступово скорочує споживання російської нафти, а після початку війни в Україні перестала купувати морську російську нафту, повідомив провідний нафтопереробник PKN Orlen. Компанія каже, що забезпечила альтернативні поставки нафти через партнерство з Saudi Aramco.

"Ми готові переробляти всі види сирої нафти, це наша перевага", – заявила на пресконференції Москва.

Москва також заявила, що вважає, що наступний пакет санкцій ЄС включатиме рішення про заборону російської нафти.

Польща шукає підтримки Німеччини, щоб накласти санкції ЄС на польсько-німецьку ділянку нафтопроводу "Дружба", щоб Варшава могла відмовитися від угоди про купівлю російської нафти наступного року без сплати штрафів, повідомили Reuters у листопаді два джерела, знайомі з переговорами.

Польща та Німеччина пообіцяли навесні спробувати припинити імпорт російської нафти через північну частину "Дружби" до кінця року, але Orlen залишається прив’язаним до свого контракту з російською нафтогазовою компанією "Татнефть".

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія і низка інших країн з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Агентство Bloomberg підрахувало, що за перший тиждень після початку дії механізму обмеження цін експорт нафти з РФ впав на 54%. При цьому ще до запровадження обмеження цін ціна нафти Urals знизилася до приблизно $43 за барель до початку грудня.

Аналітики зазначали, що вартість російської Urals знижується через втрату європейських ринків, зростаючих ставок на її перевезення та зменшення кількості можливих покупців. До того ж нижча ціна на енергоносій необхідна конкуренції на ринках Азії.