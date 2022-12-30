Нацбанк створив реєстр пунктів обміну валюти

Національний банк України врегулював практичні питання формування та ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

Як повідомляє пресслужба НБУ, необхідність запровадження Реєстру зумовлена введенням в дію з 1 січня 2023 року закону "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі".

Закон визначає особливості оподаткування податком на прибуток підприємств банків, небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют. Отже, виникла потреба в реєстрації таких платників податку на прибуток.

Реєстр міститиме інформацію про структурні та відокремлені підрозділи банків, небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, яким надано право здійснювати обмін валют.

Відокремлені підрозділи банку та структурні підрозділи оператора поштового зв’язку включатимуться до Реєстру за умови використання зовнішньої реклами, табличок, вивісок або інших засобів для рекламування діяльності з обміну валют як поза межами, так і безпосередньо у приміщеннях, в яких вони розташовані.

Банки, небанківські установи та оператори поштового зв’язку повідомлятимуть Національний банк про:

початок роботи;

припинення діяльності;

зміни в інформації про кожен пункт обміну іноземної валюти.

Ці дані вноситимуться до Реєстру та актуалізуватимуться в разі потреби.

Національний банк України щомісяця до 10 числа (включно) розміщуватиме інформацію з Реєстру станом на 1 число поточного місяця на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку.

Такі зміни містить постанова правління Національного банку від 30 грудня 2022 року №254 "Про затвердження положення про Реєстр пунктів обміну іноземної валюти та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.